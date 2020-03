Tennisbond ATP heeft besloten om alle toernooien de komende zes weken af te gelasten vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dit betekent dat er tot de week van 20 april geen tenniswedstrijden worden gespeeld bij de mannen.

Door het besluit van de ATP gaan onder meer de prestigieuze toernooien in Miami (23 maart-5 april) en Monte Carlo (12-19 april) niet door. Het vrouwentoernooi in Miami wordt evenmin gehouden, omdat de burgemeester daar al een streep door had gezet.

De WTA heeft in tegenstelling tot de ATP nog geen mededelingen over de komende weken gedaan. Het is dan ook nog niet bekend of de vrouwentoernooien tot 20 april wel gehouden worden, maar dat lijkt uitgesloten.

Het besluit van de ATP is, naast de wereldwijde uitbraak van het COVID-19-virus, gebaseerd op de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om al het personenverkeer vanuit Europa vanaf vrijdag middernacht stil te leggen voor een periode van dertig dagen. Veel tennissers kunnen daardoor niet naar de VS afreizen.

Onlangs werd al het prestigieuze toernooi van Indian Wells afgelast, omdat er in Coachella Valley - de omgeving waar het mannen- en vrouwentoernooi zou worden gespeeld - iemand is besmet met het coronavirus.

De ATP-toernooien die nu aan de gang zijn - de challengers in Nur-Sultan (Kazachstan) en het Zuid-Afrikaanse Potchefstroom - worden per direct stopgezet.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.