De Vlaamse overheid heeft donderdag vanwege het coronavirus een streep gezet door alle sportwedstrijden met publiek in maart. Dat betekent dat grote wielerkoersen als E3 BinckBank Classic en Gent-Wevelgem waarschijnlijk niet doorgaan.

De maatregel is de uitkomst van crisisoverleg van de Vlaamse sportminister Ben Weyts met de Jupiler Pro League (de Belgische voetbalcompetitie), de Belgische voetbalbond, Voetbal Vlaanderen, Cycling Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, de Gymnastiekfederatie en Sport Vlaanderen.

"Gelet op de verdere verspreiding van het coronavirus en gelet op de geactualiseerde inzichten en aanbevelingen van gezondheidsdeskundigen, wil de sportwereld uitdrukkelijk en proactief haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen", melden de organisaties in een verklaring. "Dit was geen makkelijke beslissing, maar het kan niet anders."

Deze maand staan Nokere Koerse (18 maart), de Bredene Koksijde Classic (20 maart), de Driedaagse Brugge-De Panne (25 maart), de E3 BinckBank Classic (27 maart) en Gent-Wevelgem (29 maart) op het programma in Vlaanderen. Die laatste drie koersen maken deel uit van de WorldTour.

De Belgische wielerbond Belgian Cycling overlegt nog over de gevolgen voor de Vlaamse wedstrijden. "Later vandaag wordt verwacht dat de federale regering het noodplan gaat afkondigen", zegt woordvoerder Guy Vermeiren tegen Sporza. "Afhankelijk van de inhoud zullen we een standpunt innemen. Eerder neemt Belgian Cycling geen maatregelen."

De Ronde van Vlaanderen, de grootste Vlaamse wielerwedstrijd van het jaar, staat gepland voor zondag 5 april.

