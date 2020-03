De Europese voetbalbond UEFA pleegt aanstaande dinsdag een topoverleg met nationale bonden, clubs, competities en de spelersvakbond over de gevolgen van het coronavirus.

De UEFA meldt donderdag in een verklaring dat de partijen via een videoconferentie met elkaar zullen overleggen. Er zal gesproken worden over de nationale en Europese competities en het EK van komende zomer.

Volgens L'Équipe en de BBC is het uitstellen van het EK naar 2021 een optie die serieus besproken zal worden.

Verschillende media berichtten woensdag al dat nationale bonden zouden hebben gevraagd om het toernooi een jaar op te schuiven, ook met het oog op het kunnen afmaken van de nationale competities dit seizoen.

Een UEFA-woordvoerder liet donderdag aan Goal weten dat er voorlopig geen reden is om het EK een jaar te verplaatsen.

'Champions League en Europa League stilgelegd'

Veel voetbalcompetities in Europa hebben al maatregelen genomen vanwege het COVID-19-virus. In Nederland, Spanje, Italië, Zwitserland, Denemarken en Oostenrijk wordt voorlopig niet gespeeld, terwijl in Duitsland, België, Portugal en Frankrijk geen publiek welkom is.

De Spaanse krant MARCA meldde eerder dat de UEFA van plan is om de Champions League en de Europa League voorlopig stil te leggen. De Europese voetbalbond heeft voorlopig alleen de CL-duels Manchester City-Real Madrid en Juventus-Olympique Lyon van aanstaande dinsdag uitgesteld.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.