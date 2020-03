Fernando Gaviria heeft donderdag bevestigd dat hij besmet is met het coronavirus. De Colombiaanse sprinter zit al sinds begin maart in quarantaine.

Het gerucht ging al langer dat Gaviria een van de renners is die twee weken geleden tijdens de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten in contact zijn gekomen met twee Italiaanse stafleden, die daar het COVID-19-virus onder de leden hadden.

De WorldTour-koers werd naar aanleiding van die infecties met twee etappes ingekort. Alle wielerploegen moesten in het hotel blijven en mochten pas vertrekken als duidelijk was dat ze niet besmet waren met het virus. Op dit moment zitten Gazprom-RusVelo en UAE Emirates, het team van Gaviria, nog altijd in quarantaine.

"Ik voel me goed", zegt de 25-jarige Gaviria in een video op Instagram. "Ik wil mijn team bedanken en natuurlijk de mensen die me op geweldige wijze hebben behandeld in het ziekenhuis."

Het is nog niet bekend wanneer Gaviria huiswaarts keert. Volgens Colombiaanse media moet de meervoudig ritwinnaar in de Tour de France en de Giro d'Italia in ieder geval tot en met zaterdag in quarantaine blijven.