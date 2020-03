De Marathon van Rotterdam is donderdag uitgesteld vanwege het coronavirus. Een van de grotere sportevenementen van Nederland stond gepland voor zondag 5 april. Ook het olympisch kwalificatietoernooi van de waterpolomannen in Rotterdam, dat van 22 maart tot en met 29 maart zou worden gehouden, is afgelast.

Organisator Golazo Sports van de marathon van Rotterdam heeft besloten al zijn evenementen tot en met 19 april te verplaatsen naar een datum later dit jaar. Dat betekent dat ook door de Utrecht Marathon van 19 april voorlopig een streep gaat.

"De organisatie acht het niet verantwoord gezien de laatste ontwikkelingen en huidige situatie rondom het COVID-19 om de evenementen plaats te laten vinden", schrijft het bedrijf in een verklaring. "Een enorme tegenvaller voor iedereen die zich erop heeft verheugd, maar de veiligheid en gezondheid staat altijd voorop."

De Nederlanders Michel Butter en Khalid Choukoud wilden in Rotterdam een laatste poging doen om de olympische limiet van 2:11.30 te halen. Vorig jaar deden er zeventienduizend lopers mee aan de grootste marathon van Nederland.

Eerder werden de marathon van Rome (29 maart) en Parijs (5 april) al geannuleerd. De 42,195 kilometer van Barcelona is verplaatst van 15 maart naar 25 oktober.

Ook internationale zwembond neemt harde maatregelen

Bij het zwemmen besloten de bonden FINA en LEN donderdag alle internationale evenementen af te gelasten, waaronder dus het OKT van de waterpolomannen. De Nederlandse zwembond KNZB besloot daarop dat ook de internationale Swim Cup in Den Haag van 3 tot 5 april wordt uitgesteld.

Voor het OKT van de waterpolomannen is al een nieuwe datum geprikt. Van 31 mei tot en met 7 juni strijden de landen, waaronder Nederland, in het zwemcentrum in Rotterdam om de laatste drie tickets voor Tokio.

"We begrijpen en respecteren het besluit van de FINA om tot nader order de internationale wedstrijden af te gelasten", aldus Aschwin Lankwarden, algemeen directeur KNZB. "Het niet doorgaan van de olympische kwalificatietoernooien waterpolomannen en zwemmen en de andere wedstrijden in ons land is een tegenslag voor alle betrokken partijen, maar veiligheid gaat boven alles."

Eerder werd het OKT van de waterpolovrouwen al verplaatst van 8 tot en met 15 maart, naar 17 tot en met 24 mei. Het toernooi zou in het Italiaanse Triëst gehouden worden, maar dat gaat niet door. De FINA zal halverwege april de nieuwe speelstad bekendmaken.

