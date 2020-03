McLaren heeft zich donderdag teruggetrokken voor de Grand Prix van Australië, omdat een teamlid positief is getest op het coronavirus. De eerste Formule 1-race van het seizoen staat daardoor op losse schroeven.

Het teamlid van McLaren zit inmiddels in isolatie en staat onder toezicht van de lokale autoriteiten. De renstal vindt het vanwege die besmetting niet meer verantwoord om nog deel te nemen aan het eerste Grand Prix-weekend van het seizoen.

Ook vier leden van het Formule 1-team van Haas hadden symptomen die konden duiden op het COVID-19-virus, maar zij testten allemaal negatief in Melbourne.

De kans is desondanks groot dat de Formule 1 door de terugtrekking van McLaren alsnog besluit om de Grand Prix af te gelasten. Over het hele weekend worden 300.000 fans verwacht rondom het Albert Park Circuit, waardoor de kans op verspreiding van het virus groot is.

Hamilton vindt doorgaan GP Australië schokkend

Mercedes-coureur en regerend wereldkampioen Lewis Hamilton zei eerder op donderdag bij zijn persconferentie al verbaasd te zijn dat de Grand Prix van Australië nog niet is afgelast. "Het is echt schokkend dat we hier in deze ruimte zitten en ik ben heel erg verrast dat we hier zijn."

Mocht de Grand Prix in Australië inderdaad worden afgelast, dan is de Grand Prix in Bahrein op 22 maart de eerste race op de kalender. Die race wordt wel zonder publiek afgewerkt. Eerder ging er al een streep door de Grand Prix van China, die op zondag 19 april verreden zou worden.

Over de hele sportwereld worden strenge maatregelen genomen om verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Zo zijn in Italië alle wedstrijden tot begin april afgelast, ligt in de Verenigde Staten het NBA-seizoen stil en wordt er in Spanje de komende twee speelrondes niet gevoetbald.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.