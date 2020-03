De voetballers en basketballers van Real Madrid zijn donderdag in quarantaine geplaatst, omdat een basketballer van de Spaanse topclub positief is getest op het coronavirus.

Real Madrid meldt in een verklaring dat het trainingscomplex Valdebebas volledig gesloten is en dat ook alle medewerkers die daar werken in quarantaine moeten.

De voetbalselectie van de 'Koninklijke' zou donderdag om 11.00 uur trainen, maar is na het nieuws over de positieve test direct naar huis gestuurd.

De voetballers en basketballers delen veel faciliteiten in het zogenaamde Real Madrid Sports City.

La Liga meldde donderdag, mede als reactie op het nieuws uit Madrid, dat de komende twee speelrondes van de Spaanse competitie zijn uitgesteld. Real zou vrijdagavond een thuiswedstrijd spelen tegen Eibar.

De ploeg van Zinédine Zidane moet dinsdag op bezoek bij Manchester City in de achtste finales van de Champions League. Achter dat duel staat ook een groot vraagteken, aangezien thuisisolatie normaal gesproken twee weken duurt.

