Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland is met 111 nieuwe patiënten opgelopen naar 614, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag.

Van alle patiënten zijn er 86 opgenomen in het ziekenhuis, 24 meer dan woensdag. Een deel van hen is inmiddels ontslagen en verblijft in thuisisolatie.

Met 273 patiënten wonen de meeste besmette personen in de provincie Noord-Brabant, gevolgd door Utrecht (80), Zuid-Holland (68), Limburg (53) en Gelderland (48).

Het RIVM meldt dat 239 van de 614 personen in het buitenland zijn geweest, voornamelijk in Italië. Van 123 patiënten is niet bekend waar ze besmet zijn geraakt. Het merendeel van hen woont in Noord-Brabant.

Een groot aantal patiënten is werkzaam in de zorg: 102 personen, aldus het RIVM.

Daadwerkelijk aantal besmettingen ligt hoger

Het aantal besmettingen dat het RIVM dagelijks meldt, betreft het aantal bevestigde gevallen. Dat is niet het volledige aantal besmettingen.

Huisgenoten van personen die positief op het virus zijn getest, worden niet langer getest als zij ook klachten krijgen. Zo wordt efficiënter gebruikgemaakt van de relatief schaarse testcapaciteit. De gezondheidsdiensten gaan er dan van uit dat zij ook besmet zijn, maar nemen hen niet mee in de statistieken.

Verder krijgt niet iedere besmette persoon klachten, waardoor het virus niet bij iedereen wordt opgemerkt.

Wereldwijd bijna 125.000 personen besmet

Het aantal besmettingen wereldwijd ligt op bijna 125.000 personen. Meer dan 4.600 personen zijn overleden aan COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Gezondheidsorganisatie WHO spreekt sinds woensdag van een pandemie, een epidemie op wereldwijde schaal. Voorheen werd gesproken van een internationale gezondheidscrisis. Het grote verschil is dat een ziekte zich in het geval van een pandemie op grotere schaal verspreidt, op verschillende continenten.

China, Italië, Iran en Zuid-Korea zijn het hardst getroffen door het virus en zijn daarom door het RIVM bestempeld als risicogebieden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.