De Iraanse autoriteiten melden donderdag dat in één dag tijd 1.075 personen positief zijn getest op het coronavirus. Het totale aantal besmettingen in het land stijgt daarmee naar 10.075. Ook het dodental is opgelopen: van 354 naar 429.

Het aantal besmettingsgevallen neemt in Iran snel toe. Ook woensdag werd een grote groep Iraniërs positief getest op het virus. Toen ging het om 958 personen. Iran is na China, Zuid-Korea en Italië het hardst getroffen door het coronavirus.

Iran probeert met diverse maatregelen de verspreiding van het virus in te dammen. De Iraanse bevolking wordt verzocht thuis te blijven en niet-noodzakelijke reizen uit te stellen. Scholen en universiteiten zijn dicht en veel evenementen gaan niet door.

De jaarlijkse toespraak van ayatollah Ali Khamenei op 20 maart gaat niet door. Op die dag zou hij spreken ter gelegenheid van het Iraans nieuwjaar. De geestelijk leider zegt dat artsen en verplegers die betrokken zijn bij de bestrijding van het virus en daarbij om het leven komen, "worden erkend als martelaars".

President Hassan Rouhani roept de bevolking op geen geruchten over het COVID-19-virus te verspreiden, om te voorkomen dat er paniek ontstaan. Alleen het ministerie van Gezondheid mag cijfers over nieuwe besmettingen en sterfgevallen delen. Wie deze regel overtreedt, kan worden vervolgd voor handelen tegen de nationale veiligheid.