De Grand Prix van Australië is alsnog afgelast. De autoriteiten in Melbourne vinden het onverantwoord om de openingsrace van het Formule 1-seizoen door te laten gaan. Er werden zondag 100.000 toeschouwers verwacht.

"In de gesprekken kwam naar voren dat een meerderheid van de teams vond dat de race niet moest doorgaan. De FIA en de Formule 1 hebben daarom besloten dat alle activiteiten worden geannuleerd", staat in een verklaring van de FIA.

De druk op de FIA nam in aanloop naar de eerste Formule 1-race van het seizoen toe nadat McLaren zich terugtrok voor de GP, omdat een teamlid positief is getest op het coronavirus.

De afgelopen dagen werden al steeds nadrukkelijker vraagtekens gezet bij de race op het Albert Park-circuit. In de staat Victoria, waarin de miljoenenstad Melbourne ligt, nam het aantal mensen dat besmet is met COVID-19-virus dagelijks toe.

Maandag had de directeur van de Grand Prix nog laten weten dat het uitgesloten was dat de race niet door zou gaan of zonder publiek zou worden verreden. Dinsdag kwam er al meer twijfel, toen de premier van Victoria stelde dat het advies over de Grand Prix "elke dag kan veranderen".

Hamilton was geschokt dat de race zou doorgaan

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton sprak zich donderdag uit tegen het doorgaan van de Grand Prix. "Trump gooit de grenzen dicht, de NBA ligt plat, maar de Formule 1 gaat gewoon door. Alsof er niets aan de hand is", zei de Brit.

De andere coureurs, onder wie Max Verstappen, waren eensgezind in dat ze de adviezen zouden volgen van de mensen die de beslissingen nemen. Als de Grand Prix niet zou doorgaan, was daar unaniem begrip voor.

Eerder werd de Chinese Grand Prix al van de kalender gehaald vanwege de uitbraak van het coronavirus. Door de pandemie wordt de Grand Prix van Bahrein, een week na Australië, zonder publiek verreden. Over de eerste race ooit in Vietnam bestaan nog grote twijfels.

De Nederlandse Grand Prix is nu de derde race op de kalender. Vooralsnog komen de coureurs begin mei naar Zandvoort om daar op het verbouwde circuit te racen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.