Boze gezichten, snelle belletjes naar familieleden om de situatie uit te leggen en de paspoorten alvast in de hand: het beeld in vertrekhal 2 op Schiphol, waar Amerikanen halsoverkop een ticket moeten omboeken. Hun president Donald Trump verbiedt vanaf vrijdag al het personenverkeer vanuit Europa, tot grote woede van de Amerikaanse reizigster Reata.

Zij is een van de vele Amerikanen in de rij voor de servicebalie. "We zijn gister om 18.30 uur geland", zo vertelt ze aan NU.nl. "En nu staan we hier weer op de luchthaven."

De vrouw wilde samen met haar kleinzoon en zijn ouders op familiebezoek in Duitsland, "vanuit daar door naar Schotland om de Hooglanden te zien en de reis eindigen in Londen", maar nog voor ze op de trein konden stappen, hoorden ze op de radio over het reisverbod.

Ze raamt de schade op zeker 10.000 dollar (ongeveer 9.000 euro). "Het zou de eerste reis van mijn kleinzoon zijn. En nu zitten we weer hier. Het is niet passend voor een leider om angst te zaaien", zo zegt ze woedend.

116 Video Amerikanen op Schiphol: 'Van plan om het Kanaal over te zwemmen'

'Een muur om de Verenigde Staten'

Hier sluit ook een echtpaar zich bij aan. De vrouw, die niet met naam genoemd wil worden, probeert in allerijl haar vlucht om te boeken voordat het reisverbod ingaat. Haar man zal over twee weken zijn vlucht proberen te pakken.

"Corona is net zoals de griep, en daar ga je ook geen hele landen voor op slot gooien", zo klaagt de vrouw. "In plaats van de muur om Mexico, kan hij (Trump, red.) nu net zo goed een muur om heel de Verenigde Staten bouwen."

Ook Reata sluit zich hierbij aan en vermoedt dat Trump het land op slot heeft gegooid als blijk van "krachtige handeling" voor de aankomende verkiezingen.

Personeel probeert mensen te helpen

Personeel op de luchthaven probeert alles in goede banen te leiden, maar een vrouw die de rij probeert te dirigeren zegt "dat het enorm druk is".

Onduidelijk is bijvoorbeeld of de luchtvaartmaatschappijen nog in enige vorm blijven doorvliegen, bijvoorbeeld voor overstappende reizigers of Europeanen in de VS die terug naar huis willen. Vanaf Schiphol vertrekken wekelijks meer dan tweehonderd vliegtuigen naar de VS.

Overigens wordt een uitzondering gemaakt voor Amerikaanse staatsburgers, maar alleen indien ze kunnen aantonen dat zij het coronavirus niet hebben opgelopen.

1 Video Lange rijen op Schiphol na inreisverbod Verenigde Staten

