De Nederlandse ov-bedrijven treffen vanaf donderdag maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Zo stoppen controleurs tijdelijk met het aanpakken van ov-kaarten, vertelt voorzitter Pedro Peters van brancheorganisatie OV-NL.

De branche volgt alle adviezen van het RIVM, maar er zijn geen aparte richtlijnen voor het openbaar vervoer. Naar aanleiding van het verzoek om geen handen meer te schudden, hebben alle ov-bedrijven in het land besloten dezelfde maatregelen treffen.

"Na de oproep om geen handen te schudden, vroegen medewerkers zich af: hoe zit het met ons?", zegt Peters. Volgens de voorzitter zijn er enige zorgen onder het personeel. "We krijgen veel reacties, zowel van medewerkers als reizigers, maar er heerst geen paniek."

Het handcontact tussen reizigers en het personeel wordt zoveel mogelijk beperkt. Conducteurs en andere controleurs nemen daarom voorlopig geen ov-kaarten of andere reisbewijzen aan, maar vragen reizigers deze op de scanner te leggen.

Reizigers krijgen ook het verzoek bij de loketten geen contant geld te gebruiken, maar om gebruik te maken van de mogelijkheid om te pinnen. Ook wordt hen gevraagd losse kaartjes niet in de hand van een medewerker te leggen, maar op de balie.

OV-bedrijven delen ook RIVM-adviezen

De OV-bedrijven hebben ook afspraken gemaakt over de voorlichting van reizigers. De vier adviezen van het RIVM zijn sinds donderdag te zien op stations en in treinen, trams, metro's en bussen. "Ze staan op alle digitale schermen die daar geschikt voor zijn", aldus Peters.

De voorzitter vertelt ook dat op stations en in treinen vaker wordt gecontroleerd of er nog genoeg zeep is bij de toiletten. Er worden geen extra schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd, omdat het virus niet lang kan overleven op oppervlakten.

