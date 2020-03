Schiphol roept zijn crisisteams donderdagochtend bijeen om te bespreken hoe de luchthaven moet omgaan met het inreisverbod van de Verenigde Staten. Dat land schort vanaf de nacht van vrijdag op zaterdag al het personenverkeer vanuit de Europese Unie voor dertig dagen op. Bij de ticketbalies staan lange rijen mensen die hun vlucht nog snel willen omboeken voor ze de VS niet meer in kunnen.

Ook KLM is druk bezig "informatie te vergaren" over de consequenties van het besluit van president Donald Trump. Onduidelijk is nog of de luchtvaartmaatschappijen nog in enige vorm blijven doorvliegen, bijvoorbeeld voor overstappende reizigers of Europeanen in de VS die terug naar huis willen.

Een woordvoerder van Schiphol laat in een eerste reactie weten: "We zijn op dit moment samen met de luchtvaartmaatschappijen heel druk met het inventariseren van alle maatregelen die we moeten gaan nemen. Wat ik er nu alleen over kan zeggen, is dat we verwachten dat het impact gaat hebben."

Net gelande Amerikanen willen meteen weer terug

Bij de ticketbalies staan lange rijen passagiers. "Dit zijn mensen (uit de VS, red.) die vanochtend zijn aangekomen, maar meteen weer terugwillen", aldus de Schiphol-zegsman. De KLM heeft een speciale wachtrij gemaakt voor reizigers met een ticket naar de VS, ziet een verslaggever van NU.nl ter plaatse.

Die wachtrij, met zowel Nederlanders als Amerikanen, is afgezet met linten en loopt door tot diep in de vertrekhal. De sfeer in de rij is lichtelijk boos en gesprekken gaan veel over het beleid van de Amerikaanse president.

Later op donderdag meer duidelijkheid

De woordvoerder van Schiphol verwacht later op donderdag meer duidelijkheid te kunnen scheppen over de maatregelen, bijvoorbeeld over wat er gebeurt met 'gestrande' Amerikanen. "We raden iedereen die een reis heeft geboekt aan om de actuele vluchtinformatie in de gaten te houden."

Het inreisverbod gaat in de nacht van vrijdag op zaterdag in. Mensen komen de Verenigde Staten niet binnen indien ze de veertien dagen daarvoor in een Schengen-land zijn geweest. Er wordt een uitzondering gemaakt voor Amerikaanse staatsburgers indien zij kunnen aantonen dat zij het coronavirus niet hebben opgelopen.