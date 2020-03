RIVM-baas Jaap van Dissel vindt het nu niet nodig om de Brabantse maatregelen tegen het coronavirus uit te breiden naar de rest van het land. De coronapatiënten in de andere provincies zijn vaak in het buitenland besmet geraakt en infecteren vervolgens met name gezinsleden, benadrukt hij donderdag tegen de Volkskrant.



In Noord-Brabant gelden extra maatregelen, bijvoorbeeld thuisblijven bij verkoudheid, zeven dagen van sociale onthouding en indien mogelijk vanuit huis werken, omdat bij een deel van de Brabantse coronapatiënten niet duidelijk is wat de bron van besmetting is. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) stelt op basis van de wetenschap adviezen op.

Het RIVM vindt de situatie in Noord-Brabant niet vergelijkbaar met de rest van het land. "Buiten Brabant zijn er vooral introducties van reizigers die het virus meenemen", aldus Van Dissel, hoofd infectieziektebestrijding. "Dat leidt soms tot kleine clusters in gezinnen, maar eigenlijk nog nauwelijks daarbuiten."

'Niet meer maatregelen nodig in Brabant'

Vanwege de oproep aan Brabanders om bij milde klachten sociaal contact te beperken, vindt Van Dissel dat in deze provincie nu niet meer maatregelen nodig zijn. "Ik denk dat het ook aan de Brabanders is om dat in acht te nemen, en niet massaal elders naar een evenement te gaan."

De RIVM-baas stelt dat nergens uit blijkt dat Nederland te weinig doet om het aantal nieuwe besmettingen in te dammen. "Je kunt wel allerlei heel ingrijpende maatregelen nemen en denken dat je veilig bent, maar het is zeer de vraag of dat wel zin heeft", zegt hij over de eventuele uitbreiding van de Brabantse regels naar heel Nederland.

Van Dissel reageert ook op de verhalen van reizigers die na thuiskomst uit een risicogebied ziek werden, maar volgens de Volkskrant "moesten smeken" om getest te worden op het coronavirus. De RIVM-baas spreekt van een duidelijk beleid, dat bestaat uit thuisblijven en bij toenemende klachten contact opnemen met de huisarts, maar zegt ook dat in deze gevallen mogelijk iets fout is gegaan bij de beoordeling.

