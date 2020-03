De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag aangekondigd dat al het personenverkeer vanuit heel Europa vanaf vrijdag middernacht voor dertig dagen zal worden geschrapt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk zijn nog wel welkom in de VS.

Waarom er een uitzondering gemaakt wordt voor het Verenigd Koninkrijk is niet bekend.



Het inreisverbod geldt voor alle mensen die veertien dagen voor hun geplande vertrek naar de Verenigde Staten in de landen zijn geweest die onder het Europese Schengenverdrag vallen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor Amerikaanse burgers, mits ze vooraf gescreend worden op het virus.

Het inreisverbod geldt alleen voor personen, niet voor goederen vanuit Europa. Het reisverbod is de zoveelste klap voor de luchtvaartsector toegebracht door het coronavirus. Voorzitter van de Amerikaanse luchtvaartgroep Airlines for America verwacht dat dit verbod de luchtvaartmaatschappijen, hun werknemers en reizigers "enorm hard zal treffen."

81 Video Trump legt al het personenverkeer stil van Europa naar de VS

Trump kondigde ook economische maatregelen aan

"Om te voorkomen dat er nieuwe gevallen (van het virus, red.) ons land binnenkomen zullen we alle reizen van Europa naar de Verenigde Staten voor dertig dagen opschorten", aldus Trump. Er was al een inreisverbod in de Verenigde Staten voor reizigers vanuit China en Iran.

President Trump deed de aankondiging tijdens een speciaal ingelaste toespraak vanwege het coronavirus. Daar gaf hij ook aan dat er economische maatregelen komen voor hen die niet kunnen werken omdat ze het virus hebben, in quarantaine zitten of voor iemand moeten zorgen. Ook krijgen kleine bedrijven uitstel voor het betalen van hun belasting en een lening van de overheid als hun bedrijf in nood is gekomen door het virus.

In de Verenigde Staten waren donderdag 1.118 mensen besmet met het virus en waren er in totaal 36 mensen overleden aan de gevolgen ervan.

