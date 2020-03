Italië sluit landelijk alle winkels in de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Alleen apotheken, supermarkten en levensmiddelenwinkels blijven open, maakt de Italiaanse premier Guiseppe Conte woensdagavond bekend.

Ook dienstverlenende winkels als kapperszaken en schoonheidssalons moeten de deuren sluiten, zei de premier tijdens een toespraak op televisie. En bedrijfsafdelingen die niet essentieel voor de productie zijn, moeten worden gesloten.

Dit geldt ook voor restaurants en bars. Alleen bedrijfskantines mogen openblijven als ze kunnen garanderen dat de werknemers op minimaal 1 meter afstand van elkaar kunnen blijven.

Conte neemt deze draconische maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. In Italië zijn inmiddels 827 mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Gisteren waren dit er nog 631. Het totale aantal besmettingen in Italië is woensdag opgelopen van 10.149 tot 12.462.

Met 196 nieuwe dodelijke slachtoffers is dit tot nu toe de grootste stijging van het dodenaantal in een etmaal in welk land dan ook. Zelfs China had in absolute zin geen hogere stijging van het aantal doden binnen 24 uur.

Conte zegt dat het effect van de nieuwe maatregelen pas over een paar weken te zien zal zijn. Maandagavond maakte Conte al bekend dat Italianen alleen nog maar mogen reizen voor werk en noodsituaties.

Denemarken sluit alle scholen en universiteiten

Ook Denemarken neemt extra maatregelen. Het Scandinavische land sluit per direct alle scholen en universiteiten, maakt de Deense premier Mette Frederiksen woensdagavond bekend. Ook alle locaties voor dagopvang worden gesloten.

Ook worden alle werknemers in de publieke sector met niet-essentiële taken vrijdag naar huis gestuurd. Daarnaast worden alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan honderd mensen afgelast.

In Denemarken zijn tot nu toe 514 besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Tot op heden zijn er in het land nog geen mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.