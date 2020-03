Voorlopig mag er geen publiek aanwezig zijn bij de in New York opgenomen latenightshows van onder anderen Jimmy Fallon, Stephen Colbert en John Oliver. Het besluit is genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, meldt Variety woensdag.

Ook de shows van Seth Meyers, Trevor Noah, Samantha Bee en Greg Gutfeld zullen de komende tijd worden opgenomen in een legere studio.

In verklaringen van de verschillende programma's staat dat geen van de werknemers is besmet met het virus. "Maar de producenten achten het momenteel niet veilig om de shows met een groot publiek op te nemen."

Het is nog niet duidelijk of het sketchprogramma Saturday Night Live ook zonder publiek zal worden opgenomen. De eerstvolgende uitzending van dit programma staat gepland op 28 maart.

In New York, waar alle bovenstaande shows worden opgenomen, is vanwege de uitbraak van het COVID-19-virus de noodtoestand uitgeroepen. Er gelden strenge maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen.

