Amerikaanse aandelenmarkten zijn woensdag opnieuw diep in het rood gedoken. Ook op Europese beurzen zagen beleggers het somber in en werden aandelen ondanks een positief begin van de dag tegen flink lagere prijzen verkocht.

De S&P 500 daalde woensdag met 4,9 procent naar 2.741 punten. De Dow Jones-index van de dertig grootste beursgenoteerde ondernemingen in de VS ging 6,9 procent omlaag en eindigde op 23.553 punten. De technologiebeurs Nasdaq verloor 4,7 procent en eindigde op 7.952 punten.

Een half uur voor de sluiting van de beurs in New York stonden zowel de S&P 500, de Dow Jones als de Nasdaq op 20 procent verlies ten opzichte van 19 februari, toen de beursindexen op recordhoogte stonden.

Dit betekent dat de grens van een zogenoemde berenmarkt was overschreden, een periode waarin aandelenkoersen langdurig in een dalend patroon zitten. De laatste keer dat dit gebeurde, was in 2008 tijdens de financiële crisis.

Beleggers waren nog positief na aankondiging steunmaatregelen

Nadat de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag grote steunmaatregelen had aangekondigd, waren beleggers nog positief gestemd. Maar de precieze details van het plan ontbreken nog.

Ondertussen verspreidt het COVID-19-virus zich verder en lijken Europese overheden de uitbraak niet onder controle te krijgen. Woensdag riep gezondheidsorganisatie WHO de ziekte COVID-19 uit tot een pandemie.

In Europa verdwenen de winsten van woensdagochtend. Zo noteerde de AEX in de ochtend een winst van ruim 2 procent, maar sloot de Amsterdamse index onveranderd. De Duitse DAX-index stond licht lager, maar de Britse FTSE 100 verloor maar liefst 4,9 procent aan waarde.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.