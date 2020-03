TEFAF, de internationale kunstbeurs die op zaterdag 7 maart in Maastricht is geopend, zal woensdagavond om 19.00 uur voortijdig worden stopgezet. De wereldwijde uitbraak van het coronavirus is de reden, meldt de voorzitter van de beurs woensdag.

"De aanleiding is niet die ene TEFAF-handelaar die ziek thuis zit, maar de internationale situatie die steeds ernstiger wordt", zegt TEFAF-voorzitter Nanne Dekking tegen 1Limburg.

Een van de handelaren, die van zaterdag 7 maart tot maandag 9 maart aanwezig was in de evenementenhal MECC Maastricht, is positief getest op het coronavirus.

"De meeste van onze handelaars komen uit het buitenland en maken zich in toenemende mate zorgen over hoe ze thuis moeten komen en hoe alles te regelen. De gezondheidssituatie hier in Zuid-Limburg is niet de directe aanleiding, want er is nog altijd geen negatief advies van de lokale autoriteiten."

De internationaal gerenommeerde beurs zou eigenlijk tot en met zondag 15 maart duren.

Een van de op de beurs verkochte werken is Boerin voor een boerderij van Vincent van Gogh, dat in de jaren zestig is gekocht voor slechts 4 Britse pond. Het werk wisselde woensdag voor 15 miljoen euro van eigenaar.

