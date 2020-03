Makelaarsorganisatie NVM schrapt de Open Huizen Dag van zaterdag 28 maart vanwege de verspreiding van het coronavirus in Nederland.

Normaliter bezoeken tienduizenden mensen in korte tijd meerdere woningen in een regio. Huiseigenaren geven dan een rondleiding. Gemiddeld trekt een woning enkele tientallen kijkers.

"NVM vindt dat nu, met het toenemende aantal besmettingen in ons land, niet verantwoord", aldus de makelaarsvereniging. De volgende Open Huizen Dag zal op 3 oktober van dit jaar zijn.

Steeds meer evenementen in Nederland worden geschrapt vanwege de verspreiding van het coronavirus. Zo zijn tientallen evenementen in voorstellingen in Noord-Brabant geschrapt en gaan voetbalwedstrijden in de provincie niet door.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.