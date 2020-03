Als een "griepje plus", zo ervaart Bas uit het Brabantse Cuijk het coronavirus waarmee hij is besmet. Met zijn eveneens zieke vrouw en drie jonge kinderen zit hij in thuisisolatie. Telefonisch vertelt hij NU.nl zijn verhaal.

Bas' vrouw kreeg zaterdagochtend griepklachten. Ze werkt in een ziekenhuis met een groep voor wie een besmetting met het COVID-19-virus gevaarlijk is en dus meldde ze haar klachten bij haar werkgever.

Die testte haar op het coronavirus en op zondagavond rond 18.00 uur kreeg ze via de telefoon te horen dat ze inderdaad besmet is.

Daarop werd Bas' vrouw gevraagd met wie ze de afgelopen dagen allemaal contact had gehad. Ook werd haar verteld dat de GGD contact zou opnemen. Daarna werd het stil.

In de dagen erna kregen ook Bas' drie kinderen griepklachten en dinsdag werd hij door het virus getroffen, waardoor het hele gezin in isolatie moet blijven.

Hij vertelt dat het coronavirus griep met spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, hoesten en pijn op de longen met zich meebrengt.

Het RIVM meldde eerder deze week dat er sprake is van "schaarse testcapaciteit" en men met prioriteiten schuift. Sindsdien worden uitgeziekte patiënten en hun familieleden niet altijd meer getest.

Boodschappen in tasje aan de voordeur

De boodschappen die het gezin nodig heeft, worden door ouders of mensen uit de buurt gedaan. Het tasje waar de levensmiddelen in zitten, hangen ze aan de voordeur.

Tegen de vrouw van Bas was dus gezegd dat de GGD contact zou opnemen met het gezin. Toen dat maandag nog niet was gebeurd en het oudste kind wel erg hoge koorts kreeg en veel begon te hoesten, belde Bas de huisarts, de huisartsenpost en tenslotte ook het alarmnummer 112. Telkens werd hij doorverwezen naar de GGD.

"Toen ik 112 belde, vroegen ze daar of de situatie levensbedreigend was. Ik dacht van niet. Maar ik was wel wat onzeker, omdat het toch om het coronavirus gaat."

Nadat Bas dinsdagmiddag de GGD eindelijk aan de lijn had gekregen, kreeg hij excuses aangeboden en werd hem uitgelegd dat het bij de GGD erg druk was. Verder kreeg het Brabantse gezin de adviezen die ze op internet al gelezen hadden.

"Voor ons gevoel worden we heel erg aan ons lot overgelaten", aldus Bas. "Als we een situatie krijgen als in Italië, dan moeten we er echt een tandje bij zetten. Want op deze manier gaat het niet."

GGD wil niet op individuele gevallen ingaan

Een woordvoerder van GGD Hart voor Brabant, waar Cuijk onder valt, laat weten dat er inderdaad contact wordt opgenomen met mensen die positief zijn getest op het COVID-19-virus. Op welke termijn dat normaal gesproken gebeurt, wil de woordvoerder niet zeggen.

Op de situatie van het gezin van Bas wil de GGD niet ingaan. "We gaan niet op individuele gevallen in", aldus de zegsman.

'Je bent ziek, maar wordt toch geleefd'

Bas en zijn vrouw hebben ook gebeld met de sportclub, het werk, de school van de kinderen en vrienden en familie. "Je wordt geleefd en dat is heel dubbel. Je bent ziek, maar je wil mensen wel goed informeren."

En verder is het voor het gezin een kwestie van uitzieken. Wie 24 uur zonder klachten is, mag weer naar buiten. "We proberen de kinderen een beetje bezig te houden, zodat ze niet tegen de muren aan springen."

Bas is niet de echte naam van de geïnterviewde. We hebben op zijn verzoek een andere naam gebruikt. Zijn echte naam is bekend bij de redactie.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.