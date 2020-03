Academische ziekenhuizen hebben extra maatregelen genomen om te voorkomen dat er mondkapjes verdwijnen en zicht te houden op de voorraad, zo blijkt donderdag uit een rondgang van NU.nl.

De meerderheid van de academische ziekenhuizen heeft in de afgelopen weken extra maatregelen genomen om te voorkomen dat mondkapjes en andere beschermingsmiddelen ongemerkt verdwijnen. De meest voorkomende maatregel die de ziekenhuizen nemen, is het centraal opslaan van de voorraad mondkapjes en andere beschermingsmiddelen.

Een woordvoerder van het Radboudumc legt uit dat er nu op iedere afdeling van het ziekenhuis nog maar één plek is waar ziekenhuismedewerkers mondkapjes kunnen halen, terwijl ze eerst verspreid over meerdere kamers lagen. Ook het Amsterdam UMC (locatie AMC) trof een dergelijke maatregel. In het Maastricht UMC+ wordt een groter deel van de mondkapjes en desinfectiemiddelen op één centraal punt in het ziekenhuis bewaard.

Signalen dat mondkapjes mee naar huis zijn genomen

Een woordvoerder van Maastricht UMC+ laat aan NU.nl weten aanwijzingen te hebben dat mondkapjes en desinfectiemiddelen zijn meegenomen voor privégebruik. Ook het Amsterdam UMC (locatie VUmc) kreeg signalen dat mondkapjes zijn gestolen.

De woordvoerder van Amsterdam UMC (locatie VUmc) vertelt dat personeelsleden onlangs op het hart is gedrukt om geen mondkapjes en andere beschermende middelen mee naar huis te nemen, omdat ze schaars zijn en nodig zijn in de zorg.

Oproep aan het personeel: wees zuinig

Het UMCG in Groningen riep het personeel vorige week op om zuinig om te gaan met de beschermende middelen, op de afdelingen niet te hamsteren en niets mee naar huis te nemen.

Het Amsterdam UMC (locatie AMC) heeft het personeel gevraagd mondkapjes alleen te gebruiken als het medisch noodzakelijk is. "We hebben, zoals het er nu naar uitziet, nog wel voor een aantal weken mondkapjes. Maar als er opeens honderd patiënten komen, zijn we er zo doorheen en het aanleveren van nieuwe mondkapjes gaat heel moeilijk", aldus de woordvoerder van het ziekenhuis.

Voor dit artikel spraken we zes van de acht academische ziekenhuizen in Nederland. Van de andere twee academische ziekenhuizen, het LUMC en het UMC Utrecht, hebben we op het moment van publiceren geen antwoord ontvangen.