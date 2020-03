De KNVB is van plan om alle profwedstrijden in Nederland zo lang mogelijk met publiek te laten spelen. De bond wil alleen ingrijpen als dat strikt noodzakelijk is.

"We blijven de overheid volgen, daar zit de deskundigheid. Daarnaast willen we zo lang mogelijk met publiek spelen", zei algemeen directeur Eric Gudde woensdag tegen FOX Sports na een overleg tussen de KNVB en alle clubs uit het betaalde voetbal.

"We hebben de competitie in drie fases opgeknipt: de wedstrijden vóór de interlands, de wedstrijden na de interlands en de laatste wedstrijden, die hoe dan ook tegelijkertijd gespeeld worden."

Gudde sluit niet uit dat er de komende weken verschuivingen gaan plaatsvinden. "We kunnen in de tweede fase tegen de grenzen van het onmogelijke aanlopen. Dan gaan we wellicht ook zonder publiek spelen. In de laatste speelrondes kunnen we schuiven, maar dan is de prijs dat we de play-offs halveren, dus dat er één wedstrijd wordt gespeeld in plaats van twee."

Geen wedstrijden in Brabant

Dinsdag werd door de burgemeesters van Tilburg, Den Bosch en Eindhoven besloten dat alle grote evenementen - dus ook de voetbalwedstrijden - tot en met komende maandag worden afgelast.

In de Eredivisie betekent het dat PSV-FC Emmen, Willem II-sc Heerenveen en RKC Waalwijk-FC Groningen niet doorgaan en in de Keuken Kampioen Divisie geldt dat voor TOP Oss-FC Den Bosch.

In een aantal andere Europese landen worden veel wedstrijden de komende periode achter gesloten deuren gespeeld en is door veel duels een streep gezet.

