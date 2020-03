De Electronic Entertainment Expo (E3) is afgelast vanwege zorgen over het COVID-19-virus. Dat heeft organisator Entertainment Software Association (ESA) woensdag bekendgemaakt. De E3 is de belangrijkste gamebeurs ter wereld.

De beurs zou van 9 juni tot 11 juni plaatsvinden in Los Angeles, maar de organisatie vond het vanwege de uitbraak van het COVID-19-virus een te groot risico om de beurs door te laten gaan.

"Na zorgvuldig overleg over de gezondheid en veiligheid van iedereen in onze branche - onze fans, onze medewerkers, onze exposanten en onze partners - hebben we de moeilijke beslissing genomen om E3 te cancelen", aldus de organisatie. "We zijn erg teleurgesteld dat we dit evenement niet kunnen houden, maar door toenemende zorgen over het COVID-19-virus vinden we dit de juiste keuze."

De organisatie laat weten mogelijkheden te onderzoeken om in juni een online evenement op te zetten om toch aankondigingen en nieuws van de game-industrie onder de aandacht te kunnen brengen. E3 wordt door veel bedrijven gebruikt om onder meer nieuwe games en consoles aan te kondigen. Zo werd tijdens de beurs in 2019 voor het eerst de nieuwe Xbox Series X bekendgemaakt.

Meerdere beurzen zijn inmiddels geschrapt. Vorige week werd bekend dat het Amerikaanse media- en technologiefestival South by Southwest (SXSW) is afgezegd. Eerder ging techbeurs Mobile World Congress (MWC) niet door. Ook de Game Developers Conference (GDC) die in maart zou plaatsvinden, is uitgesteld vanwege zorgen over het coronavirus.