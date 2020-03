De Eindhovense kunstenares Kiki van Eijk, die voor het Amerikaanse festival Coachella bezig was met het maken van een installatie, vindt het voor zichzelf geen enkel probleem dat het festival vanwege het coronavirus is verplaatst naar oktober.

"Het is een beetje dubbel, maar ik vind het toch een goede beslissing van de organisatie", vertelt Van Eijk aan NU.nl. "Ze hadden er ook voor kunnen kiezen om het helemaal niet door te laten gaan. Gezondheid is het allerbelangrijkst."

De kunstenares, die in Eindhoven een atelier heeft en eerder werk exposeerde in steden als Londen, Milaan en New York, denkt dat het met de line-up van Coachella ook in oktober wel goed komt. Voor het festival, dat eigenlijk in april zou plaatsvinden, waren acts als Travis Scott, Rage Against The Machine en Frank Ocean geboekt.

"Verder hoop ik dat dit een les is voor mensen om wat flexibeler in het leven te staan. We hebben te maken met klimaatverandering, nu met het coronavirus en er zullen nog wel ergere dingen gebeuren in de wereld."

Van Eijk was sinds vorig jaar juni in gesprek met Coachella en begon in januari aan de installatie, die ongeveer 11 meter hoog moet worden. "Alles wordt lokaal in de werkplaats van het festival gemaakt, op een paar kilometer afstand van het festivalterrein. We skypen elke week een paar keer en hebben nog zeker een maand nodig om hem af te maken. Aan de ene kant kan ik niet wachten om 'm te zien, maar aan de andere kant kan ik echt wel tot oktober wachten."

Ergens komt het Van Eijk ook wel goed uit dat ze wat langer de tijd heeft. "Ik heb eind mei nog een grote tentoonstelling in het TextielMuseum in Tilburg en in oktober vindt de Dutch Design Week plaats in Eindhoven. Gelukkig is dat niet op dezelfde data als Coachella."

