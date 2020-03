Een groep van 25 Nederlanders is in quarantaine geplaatst in een hotel in de Vietnamese kustplaats Hoi An, bevestigt een woordvoerder van TUI Nederland woensdag in gesprek met NU.nl.

De reizigers zijn in Vietnam in het kader van een groepsreis van reisorganisatie Kras Reizen, dat onderdeel is van TUI. Naast de 25 Nederlanders, zouden er ook twee Buitenlandse reisgenoten in quarantaine zijn geplaatst.

Volgens de woordvoerder heeft de groep tijdens een binnenlandse vlucht in het vliegtuig gezeten met een persoon die mogelijk besmet is met het coronavirus.

De lokale autoriteiten hebben tests afgenomen. De reizigers moeten in quarantaine blijven in het Cua Dai Beach Hotel totdat de uitslag daarvan bekend is.

De groep is door de lokale overheid niet in het hotel geplaatst dat zij tijdens hun geplande reis aan zouden doen. TUI Nederland meldt dat het het door Vietnam uitgekozen hotel niet geschikt vindt voor zijn reizigers. De reisorganisatie en het ministerie van Buitenlandse Zaken houden de situatie in de gaten en willen zo snel mogelijk duidelijkheid voor hun gasten.

TUI staat via sms in contact met de groep reizigers en hun reisleider.

