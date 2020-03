De gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD's) hebben geneeskundestudenten en artsen opgeroepen om vanwege drukte mee te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Het is slechts een van de maatregelen die de GGD's nemen om de drukte het hoofd te bieden, blijkt woensdag uit een rondgang van NU.nl.

Zo helpen andere afdelingen binnen een GGD, die normaliter niets met infectiebestrijding te maken hebben, de teams die gaan over testen en contactonderzoek.

GGD's in relatief rustige gebieden qua besmettingen, zoals Friesland en Groningen, hebben personeel afgestaan aan filialen in bijvoorbeeld Noord-Brabant, aldus een woordvoerder van de GGD GHOR, de koepelorganisatie van alle regionale GGD's. In die provincie is vooralsnog het grootste aantal besmettingen geteld.

De woordvoerder erkent dat de GGD's onder grote druk staan. "Het werk kan door deze maatregelen voor nu nog worden geregeld, maar dit wordt onzekerder naarmate er meer besmettingen bijkomen."

Verder zijn werkzaamheden aangepast om prioriteit te kunnen geven aan het coronavirus. Hiermee volgen de GGD's de maatregel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM meldde eerder deze week dat er sprake is van "schaarse testcapaciteit" en men met prioriteiten schuift. Sindsdien worden uitgeziekte patiënten en hun familieleden niet altijd meer getest.

Bij de GGD in de regio Utrecht zijn "minder belangrijke dingen" op een zijspoor gezet. "Het monitoren en testen van coronapatiënten vereist alle aandacht."

GGD's zetten extra personeel in om drukte op te vangen

Volgens GGD GHOR is het evident dat het momenteel "heel druk is". Woordvoerders van regionale GGD's onderstrepen dit, blijkt uit de rondgang van NU.nl. Zo zijn bij de GGD Zuid-Limburg tientallen werknemers van andere afdelingen, zoals jeugdzorg, ingezet om coronatesten af te nemen en beantwoorden geneeskundestudenten in een callcenter vragen van bezorgde Nederlanders.

Ook in Noord-Brabant wordt overig personeel ingezet, dat mede afkomstig is van andere regionale GGD's. De woordvoerder van GGD Hart voor Brabant vertelt dat alles momenteel nog onder controle is, maar wil niet vooruitblikken op een situatie met nieuwe patiënten in de toekomst. Een woordvoerder van de GGD Amsterdam onthoudt zich ook van dergelijke inschattingen. Momenteel heeft de regio geen behoefte aan ingezonden hulpkrachten en "loopt alles gewoon door".

'Situatie moet geen maanden aanhouden'

Vooralsnog is de drukte bij de GGD behapbaar. Toch moet de situatie geen maanden aanhouden, meent een woordvoerder van GGD Zuid-Limburg. "Dan wordt de druk op de organisatie wel erg groot."

RIVM-woordvoerder Harald Wychgel zegt dat de GGD inderdaad niet eindeloos kan worden belast. "Er gaat een moment komen waarop je niet iedereen meer gaat bezoeken en testen. Wat we nu al doen, is bijvoorbeeld dat we bij mensen die in Italië zijn geweest en nu thuiszitten met klachten, de partner niet meer testen, maar ervanuit gaan dat die ook is besmet. Dat zijn maatregelen die voorsorteren op het feit dat de GGD's het heel druk hebben."

Over de beschikbaarheid van testkits maakt het RIVM zich nog geen zorgen. Wychgel: "Op dit moment lukt het gewoon. Er zal een moment komen waarop dat niet meer zo is, maar dat is nog niet in zicht."

