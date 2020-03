De Grand Prix van Australië van zondag gaat volgens de organisatoren nog altijd door, ondanks het wereldwijde schrappen van grote sportevenementen. Maar of de lichten zondag echt op groen springen voor de Formule 1-seizoensopener van 2020 is allesbehalve zeker.

Onder de naar Melbourne afgereisde coureurs, teamleden en media rijst de vraag of er komend weekend wel gereden kan worden op het Albert Park Circuit. Over het hele weekend worden 300.000 fans verwacht.

Een voorbeeld van de maatregelen die zijn getroffen, werd woensdagochtend gegeven bij een media-evenement van Red Bull Racing, waar de aanwezige media op minimaal 2 meter afstand van Max Verstappen en zijn teamgenoot Alexander Albon moesten blijven

De coureurs zijn bezorgd over hun gezondheid tijdens het raceweekend in Melbourne. Zo zou er volgens SunSport stevig mailverkeer zijn onder de leden van de Grand Prix Drivers Association, de vakbond voor Formule 1-coureurs, die onder meer garanties willen van de FIA en Liberty Media over hun veiligheid.

Tijden GP Australië (Nederlandse tijden) Eerste vrije training: vrijdag 2.00 uur

Tweede vrije training: vrijdag 6.00 uur

Derde vrije training: zaterdag 4.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 7.00 uur

Race: zondag 6.10 uur

Instructies van de Formule 1 blijven uit

Teams en coureurs zijn op zoek naar instructies of verdere communicatie vanuit de Formule 1 over hoe om te gaan met het COVID-19-virus. Die blijven vooralsnog uit, waardoor ze zelf maatregelen treffen. Red Bull bedacht de '2-meterregel' bijvoorbeeld zelf.

Renault koos er woensdagmiddag zelfs voor om hun coureurs wel kortstondig aanwezig te laten zijn bij de presentatie van de nieuwe kleuren op de auto van 2020, maar een uitgebreid persmoment te schrappen.

De Grand Prix-organisatie maakte wel bekend dat door de coureurs geen handtekeningen worden uitgedeeld. Er worden nu grote vraag-antwoordsessies georganiseerd.

De twijfels over het doorgaan van de race werden woensdag verder gevoed door het nieuws dat een hotel vlak bij het circuit dicht moet blijven omdat een zeventigjarige man met het coronavirus het hotel zaterdag had bezocht.

Medewerkers van McLaren en Haas laten zich testen

Later op de dag werd bekend dat een medewerker van McLaren en twee leden van het Haas-team zich laten testen op het coronavirus, omdat ze de bijbehorende symptomen vertonen. Dit teampersoneel was al op het circuit, maar zit inmiddels in isolatie in hun hotel. De resultaten worden later op woensdag of donderdag verwacht.

Mocht er daadwerkelijk besmet F1-personeel op het circuit hebben rondgelopen, dan rijst de vraag hoeveel er overblijft van de woorden van Grand Prix-directeur Andrew Westacott. Die noemde het maandag op de radio "uitgesloten" dat de race in Melbourne zonder publiek of überhaupt niet wordt verreden.

Dinsdag liet de premier van de Australische staat Victoria, waarin Melbourne ligt, een ander geluid horen. Hij stelde dat er nu inderdaad nog geen advies is gegeven om de race te schrappen, maar voegde toe dat dat "elk moment kan veranderen".

Een protest in de lucht tegen de Formule 1, gemaakt door een creatieve piloot. (Foto: Reuters)

Petitie tegen de Grand Prix werd al tienduizend keer getekend

In Australië is al boosheid over het voorlopige doorgaan van de race. Zo werd een petitie om de Grand Prix tegen te houden al tienduizend keer ondertekend. In Sydney protesteerde een piloot op ludieke wijze tegen de komst van de Formule 1 in Australië door in de lucht "Stop F1" te schrijven.

Er is vooral afkeer tegen de komst van ongeveer 2.500 man aan Formule 1-personeel naar Melbourne, onder wie een deel dat vanuit Italië is afgereisd. Medewerkers van het Italiaanse Ferrari werden bij de douane op het vliegveld alleen kortstondig apart genomen om hun temperatuur te controleren en mochten daarna verder.

Mensen staan in de rij om zich te laten testen

Het voedt de angst die al stevig heerst in Melbourne. Zo stonden er woensdag lange rijen voor ziekenhuizen met mensen die zich willen laten testen. In veel supermarkten waren de schappen met toiletpapier leeg door hamsterende Australiërs.

Tot en met woensdag zijn er 21 vastgestelde gevallen van het coronavirus in Victoria. Deze staat is grofweg zes keer zo groot als Nederland, met een derde van het aantal inwoners.

Donderdag is de mediadag vol interviews en persconferenties op het Albert Park Circuit, waarbij naar verwachting ook de nodige maatregelen worden genomen om de coureurs te beschermen. Vrijdag gaan de auto's voor het eerst het asfalt op. Tenzij de lichten door een kink in de kabel toch op rood blijven. Gekeken naar de huidige situatie in Melbourne, moet daar serieus rekening mee worden gehouden.

