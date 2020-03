Er zijn 121 nieuwe besmettingen met het coronavirus in Nederland vastgesteld, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag. Daarmee komt het totaal aantal bevestigde besmettingen op 503. Ook overleed er opnieuw een patiënt aan de gevolgen van het virus.

Daadwerkelijke aantal besmettingen ligt hoger

Het aantal besmettingen dat het RIVM dagelijks meldt, betreft het aantal bevestigde gevallen, maar is nooit het volledige aantal. Huisgenoten van bevestigde patiënten worden niet langer getest als zij ook klachten krijgen; de gezondheidsdiensten gaan er dan van uit dat zij ook besmet zijn. Zo wordt efficiënter gebruikgemaakt van de relatief schaarse testcapaciteit.

Verder krijgt niet elke besmette persoon klachten, waardoor het virus niet bij iedereen wordt opgemerkt.

In totaal vijf bevestigde sterfgevallen

De eerste besmetting in Nederland werd op 27 februari vastgesteld. Het RIVM meldt woensdag dat een patiënt van 68 jaar met al onderliggende gezondheidsproblemen is overleden. In totaal zijn nu zeker vijf mensen overleden aan de gevolgen van het COVID-19-virus.

199 patiënten zijn besmet geraakt in het buitenland. Volgens het RIVM is van 92 mensen de bron van de besmetting nog niet bekend. Het grootste aantal patiënten bevindt zich nog steeds in Noord-Brabant, in die provincie zijn 223 geïnfecteerde personen.

Het RIVM raadt inwoners van Noord-Brabant aan om bij verkoudheid, hoesten of koorts thuis te blijven en indien mogelijk thuis te werken.

Evenementen afgelast in Noord-Brabant

Meerdere grote evenementen en wedstrijden in het betaalde en amateurvoetbal in Noord-Brabant worden tot en met maandag afgelast, meldden de burgemeesters van Tilburg, Den Bosch en Eindhoven dinsdag. De Eredivisie-duels PSV-FC Emmen, Willem II-sc Heerenveen en RKC Waalwijk-FC Groningen zijn hierdoor afgelast. Ook het Keuken Kampioen Divisie-duel TOP Oss-FC Den Bosch gaat niet door.

Daarnaast werden meerdere carnavalsoptochten, een grote beurs op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en meerdere dancefestivals en concerten verboden.

100 Video Waarom mondkapjes door de run erop naar de verkeerde mensen gaan

Vermijd lichamelijk contact en tref hygiënemaatregelen

Premier Mark Rutte riep alle Nederlanders maandag op om voorlopig te stoppen met handen schudden. Ook lichamelijk contact in de algemene zin, zoals drie zoenen op de wang geven, wordt voorlopig afgeraden.

Daarnaast raadt het RIVM aan om algemene hygiënemaatregelen te treffen, zoals goed handen wassen, in de elleboog niezen en papieren zakdoekjes gebruiken.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.