Getafe zal woensdag niet naar Milaan afreizen voor het Europa League-duel met Internazionale. Voorzitter Ángel Torres van de Spaanse club vindt het vanwege de uitbraak van het coronavirus niet verantwoord om naar Italië te gaan.

"We hebben de UEFA gevraagd om een alternatieve locatie te zoeken om te spelen. Als er niets aan de huidige situatie verandert, zal Getafe niet naar Italië afreizen", zei Torres dinsdagavond in gesprek met radiostation Onda Cero.

Na China is Italië wereldwijd het land met de meeste besmettingen. Op dit moment hebben meer dan 8.500 mensen in Italië het COVID-19-virus onder de leden en er zijn al honderden mensen aan overleden. Om de verspreiding van het virus te voorkomen, geldt er in heel Italië onder meer een reisbeperking.

Bovendien zijn alle sportwedstrijden in het land tot begin april afgelast. Dat geldt echter alleen voor de nationale evenementen zoals de Serie A en niet voor internationale competities, zoals de Champions League en de Europa League.

Inter-Getafe zou donderdag uit voorzorg al zonder publiek worden gespeeld, maar voor Getafe-voorzitter Torres is dat niet genoeg. "We willen ons niet in het epicentrum van het coronavirus begeven als het niet hoeft. Dan verliezen we het tweeluik maar."

Het heenduel tussen Inter en Getafe, dat Ajax in de eerste knock-outronde van de Europa League uitschakelde, staat op dit moment nog gepland voor donderdag 21.00 uur. De return wordt vooralsnog een week later afgewerkt.

