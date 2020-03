Josep Guardiola vreest dat Premier League-duels binnenkort ook zonder publiek zullen worden gespeeld vanwege het coronavirus. De Manchester City-manager ziet weinig in voetballen in lege stadions.

"We moeten ons afvragen of voetbal wel werkt zonder toeschouwers", zei Guardiola dinsdag op zijn persconferentie voor het competitieduel met Arsenal van woensdagavond. "Profvoetbal zonder supporters heeft weinig zin, want we spelen voor hen."

In Engeland mogen voorlopig nog mensen komen kijken bij sportwedstrijden. In veel andere Europese landen, zoals Frankrijk, Spanje en Duitsland, is al wel besloten dat duels zonder publiek moeten worden afgewerkt. In Italië ligt alle sport voorlopig stil.

"Het gaat ook hier gebeuren dat we achter gesloten deuren gaan spelen", aldus Guardiola. "We zullen natuurlijk de instructies van de overheid volgen, de volksgezondheid is vanzelfsprekend het belangrijkste, maar ik zou niet graag willen spelen zonder publiek."

Klopp benadrukt dat voetbal even niet zo belangrijk is

Liverpool-manager Jürgen Klopp zette op zijn persconferentie voor het Champions League-duel met Atlético Madrid van woensdag ook zijn vraagtekens bij spelen in een leeg stadion.

"Het probleem met het kijken naar voetbalwedstrijden is dat als je niet in het stadion bent, je gaat kijken in een ruimte waar je allemaal dicht bij elkaar zit. Dus ik weet niet wat beter is."

Klopp benadrukte dat voetbal momenteel niet zo belangrijk is. "Dat realiseren we ons terdege. We zullen hoe dan ook elke beslissing van de instanties accepteren. Als zij denken dat het helpt om wedstrijden zonder publiek te spelen, dan zullen we dat doen."

Bij de Champions League-duels Valencia-Atalanta, Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund, Juventus-Olympique Lyon, Bayern München-Chelsea en FC Barcelona-Napoli zijn geen fans welkom. Bij RB Leipzig-Tottenham Hotspur, Liverpool-Atlético Madrid en Manchester City-Real Madrid mogen voorlopig wel toeschouwers komen.

