De seizoenstart van de MotoGP is wederom uitgesteld. De Grand Prix van Amerika, die op 5 april zou worden gehouden in het Texaanse Austin, is vanwege zorgen om het coronavirus verplaatst naar 15 november.

"We zijn blij dat er geen besmettingen zijn in Austin en erkennen dat het risico om ziek te worden klein is, maar zo'n groot internationaal evenement komt met grote logistieke problemen", meldt de organisatie van de Amerikaanse GP dinsdag in een verklaring.

De wedstrijd op het Circuit of The Americas zou de openingsrace van het MotoGP-seizoen zijn, omdat eerder al een streep door de GP in Qatar (stond gepland voor afgelopen zondag) werd gehaald en de GP van Thailand is uitgesteld van 22 maart naar 4 oktober.

De Moto2- en Moto3-coureurs kwamen afgelopen weekend wel in actie in Qatar, omdat zij met hun teams al meer dan een week in het land waren voor testen.

Eerste MotoGP-race nu in Argentinië

Door het verplaatsen van de GP van Amerika is de Grand Prix van Valencia - de slotrace van het seizoen - met een week verschoven (van 15 naar 22 november).

De Grand Prix van Argentinië is nu de eerste race op de MotoGP-kalender. De race op het Autódromo Termas de Río Hondo staat voor 19 april op de rol.

