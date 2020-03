4 procent van onderzochte medewerkers van zes Brabantse ziekenhuizen zijn besmet met het coronavirus, blijkt uit steekproeven onder de medewerkers van deze ziekenhuizen. De tests werden zaterdag en zondag op verzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uitgevoerd op medewerkers die milde luchtwegklachten hadden.

De tests werden uitgevoerd in het Bredase Amphia Ziekenhuis, het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom, het Eindhovense Catharina Ziekenhuis, het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Met de steekproeven wil het RIVM zien in hoeverre het virus in Nederland wordt verspreid.

Eerder dinsdag werd al bekend dat 28 van 301 geteste medewerkers in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis positief testten op het COVID-19-virus. Zij zitten in thuisisolatie. De medewerkers van het ETZ zijn niet in een risicogebied geweest en hebben ook geen contact gehad met besmette patiënten. Of dit ook het geval is bij het geteste personeel in de andere vijf ziekenhuizen, is niet duidelijk.

Het RIVM liet de tests in Brabantse ziekenhuizen uitvoeren, omdat de bron van besmetting bij veel patiënten nog onbekend is. Wel komen veel van deze patiënten uit Brabant of hebben ze enigszins een link met de provincie.

