28 medewerkers van het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (EZT) zijn besmet met het coronavirus, blijkt uit een steekproef onder 301 medewerkers. De test werd op verzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uitgevoerd op medewerkers met milde luchtwegklachten, die niet in een risicogebied waren geweest, of die geen contact hebben gehad met een besmette patiënt.

In het EZT zijn meer dan zesduizend mensen werkzaam. Hun gezondheid wordt nauwkeurig gemonitord en zodra zij verkoudheidsverschijnselen krijgen, worden zij in speciale ruimtes getest. Zodra zij positief getest worden, mogen zij niet meer werken en blijven ze in thuisisolatie.

Patiënten met koorts- en luchtwegklachten worden in isolatie behandeld. De patiënt blijft in deze isolatie wanneer het vermoeden bestaat dat deze besmet is met het COVID-19-virus.

Het ziekenhuis zegt dat medewerkers geen handen meer schudden met patiënten en bezoekers en er staan zeeppompjes bij alle ingangen.

RIVM liet steekproeven doen bij zes ziekenhuizen

Het RIVM heeft zes Brabantse ziekenhuizen gevraagd om medewerkers met milde klachten te testen op het virus. Hiermee wil het instituut kijken in hoeverre het virus in Nederland wordt verspreid.

Hiervoor heeft het RIVM Brabant gekozen omdat de bron van besmetting voor veel patiënten nog onbekend is. Wel komen veel van deze patiënten uit Brabant of hebben ze enigszins een link met de provincie.

