De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft deze week in heel het land strenge maatregelen ingevoerd om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wat betekent dit voor de bewoners van het land? NU.nl sprak drie Nederlanders in Italië.

Dit zijn de huidige coronaregels in Italië: Er geldt een reisverbod

Scholen en musea zijn dicht

Grote evenementen worden afgelast

Horecagelegenheden sluiten om 18.00 uur, mensen moeten een meter afstand houden

'Men realiseert zich nu dat er echt iets moet gaan gebeuren'

Inge de Boer (37) woont in Milaan. Ze merkt dat er sinds afgelopen weekend een sombere sfeer hangt in de stad. "Ik denk dat niemand had verwacht dat het zo ver zou komen. We worden al twee weken gewaarschuwd dat we de sociale contacten moeten beperken, maar veel mensen hielden zich daar niet aan. Men realiseert zich nu dat er echt iets moet gaan gebeuren", aldus Inge. "Veel populaire cafeetjes bij mij in de buurt zijn vandaag leeg en mensen zoenen elkaar niet meer op straat."

Toch gaat het dagelijks leven gewoon door. "Mensen moeten de hond uitlaten of boodschappen doen", vertelt Inge. "En wie niet thuis kan werken, moet naar kantoor. Ik heb een zoontje van 2,5, dus thuiswerken is voor mij geen optie, dat is veel te druk. Maar veel van mijn collega's blijven wel thuis. Ze mijden het openbaar vervoer en zijn liever niet in openbare ruimtes."

Inge geeft normaal gesproken rondleidingen door Milaan. (Foto: privécollectie)

'Ik heb veel bordspellen, die komen de laatste tijd goed van pas'

Ook Christan Buurstee (35) woont in Milaan. Hij zag met eigen ogen hoe een nabijgelegen wintersportgebied, waar zaterdag nog volop werd geskied, compleet uitgestorven was op zondag. "Alle liftjes hingen stil en er was niemand op de piste. De politie liep rond om te voorkomen dat er alsnog mensen zouden gaan skiën." Ook in de stad was de situatie merkbaar anders dan voor het land op slot ging. "Cafés en restaurants zijn sinds dit weekend alleen nog overdag open. Na zessen is alles gesloten."

Voor Christan is er echter niet veel veranderd. "Ik had me twee weken geleden al voorgenomen zo min mogelijk buitenshuis te ondernemen. Ik doe zoveel mogelijk boodschappen tegelijk en spreek thuis af met vrienden, in plaats van in de kroeg. Ik heb gelukkig veel bordspellen, die komen de laatste tijd weer goed van pas."

Hij merkt dat veel Italianen de situatie nu al zat zijn. "Veel mensen zitten al twee weken thuis. Ouders met schoolgaande kinderen zitten met de handen in het haar, want ook de kinderen zitten al twee weken thuis. Mensen hebben behoefte aan sociaal contact, en aan buitenlucht. Maar juist dat wordt afgeraden. Twee weken binnenblijven is lastig voor ieder mens, vier weken al helemaal."

Hoewel hij normaal gesproken graag buiten is, zit Christan nu veel thuis. (Foto: privécollectie)

'De situatie in Italië is uit de hand gelopen'

Céline Roelofsma (30) woont al vijf jaar in Padua. "Normaal gesproken is dit een levendige stad. Dat is nu totaal anders. Voor het weekend gingen mensen nog wel de straat op, nu blijft iedereen thuis. Zelf ga ik hooguit voor de dagelijkse boodschappen naar buiten, verder blijf ik ook binnen. Dat vind ik moeilijk," vertelt ze. "Ik zit nu de hele dag thuis, terwijl ik gewend ben om altijd onderweg te zijn."

Het moeilijkst vindt Céline het idee dat ze misschien wel lange tijd niet naar haar familie in Nederland toe kan. "Mijn zus is zwanger en ik wil haar het liefst zo snel mogelijk bezoeken als ze is bevallen. Normaal gesproken hoef je daar niet over na te denken. Nu wel, voor de gezondheid van iedereen om je heen."

Ze merkt dat de mensen in haar omgeving veel vragen hebben over de huidige maatregelen. "Wat mag wel, wat niet? Mogen we vrienden thuis uitnodigen? En wat is precies het verschil met de situatie voor het weekend? Ik probeer zoveel mogelijk het nieuws te volgen, zodat ik op de hoogte ben. Maar er is ook veel misinformatie, dus je moet ook nog eens goed weten welke bron je volgt."

Toch is ze blij met alle maatregelen, want volgens Céline is de situatie in Italië totaal uit de hand gelopen. "We zijn al veel te lang doorgegaan met onze normale sociale bezigheden. Nu zijn de ziekenhuizen overvol en komen er in een rap tempo nieuwe besmettingen bij. Daarom zijn deze drastische maatregelen nodig, we moeten in actie komen. Ik hoop dat er snel een oplossing komt."

Céline in haar woonplaats Padua. (Foto: Privécollectie)

220 Video Nederlanders in gesloten Italië: 'Alleen met formulier de straat op'