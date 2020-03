De Italiaanse regering kwam maandag met een decreet in reactie op de coronacrisis in het land. De levens van 60 miljoen Italianen worden ingrijpend aan banden gelegd. Dit zijn de regels waar zij zich aan moeten houden.

Reisverbod

Reizen is alleen toegestaan voor "dringende, checkbare werksituaties en noodgevallen of medische redenen". Mensen bij wie het COVID-19-virus is vastgesteld, mogen hun woning helemaal niet verlaten.

Iedereen die koorts, een hoest of ademhalingsproblemen ontwikkelt, maar nog niet positief getest is, wordt aangeraden ook thuis te blijven en zo weinig mogelijk contact met anderen te hebben, inclusief hun arts.

Werkgevers krijgen het dringende advies hun medewerkers thuis te laten werken of met verlof te sturen.

De Italiaanse regering heeft "elke vorm van bijeenkomst in de openbare ruimte of op plekken die toegankelijk zijn voor het publiek" verboden. Dat geldt ook voor alle sportevenementen, tot op de hoogste niveaus.

Wat is allemaal gesloten?

Zwembaden, kuuroorden, sportzalen, skiresorts en soortgelijke plekken zijn gesloten. Horecagelegenheden mogen alleen open zijn tussen 6.00 en 18.00 uur, om mensen zoveel mogelijk aan te moedigen thuis te blijven. Ze mogen alleen openen als ze zo groot zijn dat klanten een minimumafstand van 1 meter van elkaar kunnen bewaren.

Alle musea en andere culturele instellingen zijn dicht. Dat geldt ook voor bioscopen, theaters, casino's en nachtclubs.

Supermarkten blijven open, maar grote winkelcentra en warenhuizen moeten dicht blijven op nationale feestdagen (en een dag van tevoren).

Scholen en universiteiten zijn gesloten en alle examens zijn afgelast. Kerken, moskeeën en andere godshuizen mogen hun deuren openhouden, mits bezoekers 1 meter afstand van elkaar kunnen bewaren. Plechtigheden zoals huwelijken, doopceremonies en uitvaarten mogen niet worden gehouden.

De maatregelen blijven van kracht tot 3 april.

