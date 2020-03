Meerdere grote evenementen en de wedstrijden in het betaalde voetbal in Noord-Brabant worden tot en met maandag afgelast vanwege het coronavirus. Dat hebben de burgemeesters van Tilburg, Den Bosch en Eindhoven dinsdagmiddag laten weten.

De Eredivisie-duels PSV-FC Emmen, Willem II-sc Heerenveen en RKC Waalwijk-FC Groningen zijn afgelast. Ook in de Keuken Kampioen Divisie mag niet worden gevoetbald, waardoor er eveneens een streep gaat door het duel TOP Oss-FC Den Bosch.

Daarnaast verbieden de burgemeesters een aantal evenementen. Het gaat om de carnavalsoptocht in Oosterhout, een grote beurs op de Technische Universiteit Eindhoven en een aantal dancefestivals en concerten, waarvan nog niet bekend is welke dit zijn.

De burgemeesters deden daarnaast een oproep aan organisatoren van evenementen met meer dan duizend deelnemers om "zeer terughoudend" te zijn en de activiteiten eventueel "af te gelasten in het kader van het gezonde verstand".

Basisscholen gevraagd leerlingen zoveel mogelijk op te vangen

De burgemeesters, de voorzitters van de drie veiligheidsregio's van Noord-Brabant, hebben de maatregelen genomen om de sociale contacten van Brabanders zoveel mogelijk te beperken en zo verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

Volgens Jack Mikkers, burgemeester van Den Bosch, moet de "vitale infrastructuur", zoals de zorg, politie en brandweer, door de maatregelen kunnen blijven draaien.

Basisscholen wordt door de burgemeesters gevraagd leerlingen zoveel mogelijk op te vangen. Dat kan bijvoorbeeld door vrijwilligers in te zetten. "Opvang bij opa's en oma's is nu niet verstandig", zei de Tilburgse burgemeester Theo Weterings, doelend op vooral ouderen die risico lopen als ze met het COVID-19-virus besmet raken.

Brabant provincie met meeste coronabesmettingen

Brabant is de provincie met de meeste coronabesmettingen van Nederland. In totaal 157 Brabanders zijn volgens het RIVM positief getest op het virus.

Brabanders is al gevraagd om, indien mogelijk, thuis te werken, maar met de nieuwe maatregelen betekent het volgens de Eindhovense burgemeester John Jorritsma niet dat Brabant "op slot" gaat. "Het is de moeilijkste afweging die ik in mijn bestuurlijke carrière heb moeten nemen, maar Brabant neemt hiermee zijn verantwoordelijkheid."

Jorritsma zei dat hij met premier Mark Rutte contact heeft gehad over het besluit en dat die vond dat een "moedig besluit" genomen was.

27 Video Rutte gaat zelf de fout in na oproep geen handen te schudden

Rutte riep op tot geen handen schudden

Maandag riep Rutte al op om in het hele land te kijken naar algemene hygiënemaatregelen. Ook raadde hij, samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), af om nog langer handen te schudden.

Het RIVM meldde eerder op dinsdag dat het aantal met het COVID-19-virus besmette Nederlanders is opgelopen tot 382. In totaal vier Nederlanders zijn bezweken aan het virus.

Landelijke noodmaatregelen zijn volgens de premier nog niet nodig, omdat Nederland zich nog in de zogenoemde indamfase bevindt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.