De KNVB gaat woensdag met alle clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie om de tafel zitten om eventuele maatregelen met betrekking tot het coronavirus te bespreken.

"We hebben alle clubs uitgenodigd om hier te komen en de protocollen en de werkwijze van de overheid uit te leggen", zegt een woordvoerder van de KNVB dinsdag tegen NU.nl. Mogelijk leidt de bijeenkomst tot maatregelen.

"Voorlopig is het allemaal speculatie, maar we moeten op alles voorbereid zijn en houden alle opties open. We houden ook in de gaten wat er in de landen om ons heen gebeurt."

Komend weekend staan met Willem II-sc Heerenveen, PSV-FC Emmen, RKC Waalwijk-FC Groningen en SC Cambuur-NAC Breda een aantal wedstrijden tussen clubs uit het noorden en zuiden van Nederland op het programma.

Momenteel zijn in het zuiden de meeste besmettingen geconstateerd. Mensen in de provincie Noord-Brabant hebben het advies gekregen om zo veel mogelijk thuis te werken. In het noorden zijn nauwelijks besmettingsgevallen.

In de rest van Europa worden steeds meer maatregelen genomen vanwege het coronavirus. In Italië zijn alle wedstrijden tot 3 april geannuleerd en in onder meer Frankrijk en Duitsland worden veel wedstrijden zonder publiek gespeeld.

