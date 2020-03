Premier Mark Rutte riep alle Nederlanders maandag op om te stoppen met het schudden van handen. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het daarnaast echter ook goed om lichamelijk contact in de algemene zin te vermijden - dus ook bijvoorbeeld de drie zoenen op de wang - zegt een woordvoerder dinsdag tegen NU.nl.

Maandagavond kondigde Rutte aan dat er enkele nieuwe maatregelen getroffen worden, om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. "We zijn een nuchter landje, maar toch vragen we u opnieuw om scherp te kijken naar algemene hygiënemaatregelen."

Hoewel het RIVM geen expliciet advies geeft over alle omgangsvormen, is het volgens het rijksinstituut beter om lichamelijk contact in algemene zin te vermijden. "Handen geven is gebruikelijker dan bijvoorbeeld het geven van drie zoenen. Daarom is het advies daarop gericht", legt een woordvoerder van het RIVM uit aan NU.nl.

"Op internet zijn allerlei alternatieven te vinden om elkaar te begroeten", aldus de woordvoerder. "Bijvoorbeeld een elleboogstoot geven."

Contact met partner en huisgenoten nog niet vermijden

Het advies van het RIVM geldt voor iedereen, maar dat betekent niet dat je je partner geen kus meer mag geven. "Zeker als je bij elkaar in huis woont, is de kans al groter dat je elkaar besmet. Maar het is ook een beetje eigen inzicht, we geven geen advies over heel specifieke situaties", zegt de woordvoerder.

Het is volgens de woordvoerder wel zo dat het virus nog niet wijdverspreid is in het land. "Dus we adviseren nog niet om geen kus aan de partner te geven."

