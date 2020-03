David Lappartient, de baas van de internationale wielerunie UCI, maakt zich zorgen over de Giro d'Italia. De Fransman houdt er rekening mee dat vanwege het coronavirus een streep door de eerste grote ronde van het jaar moet worden gezet.

"We maken ons vanwege de situatie in Italië wat meer zorgen over de Giro dan voorheen. Er is een potentieel risico dat de Giro niet kan doorgaan", zegt Lappartient dinsdag tegen persbureau Reuters.

Hij kijkt ook met een schuin oog naar de Tour de France. "We hopen natuurlijk dat beide koersen gewoon verreden kunnen worden. Het zou een ramp voor onze sport zijn als de Giro en de Tour niet door kunnen gaan."

Maandag besloot de Italiaanse regering om alle sportevenementen tot 3 april te schrappen. De autoriteiten gaven daarmee gehoor aan een voorstel van het Italiaans olympisch comité CONI. De Giro begint op 9 mei.

'Hopelijk neemt de piek na de Giro af'

De 46-jarige Lappartient heeft goede hoop dat de omvang van het coronavirus in de komende maanden afneemt en dat de Tour de France, die eind juni begint, in ieder geval niet in gevaar komt.

"Misschien dat de periode van twee maanden tussen de Giro en de Tour goed uitkomt. Hopelijk is de piek tegen die tijd geweest en neemt het aantal besmettingen af", aldus de UCI-voorzitter.

Onlangs werden de Italiaanse klassiekers Strade Bianche, Milaan-San Remo en Tirreno-Adriatico al afgelast vanwege het COVID-19-virus. Mogelijk worden die koersen nog verplaatst.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.