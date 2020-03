Nu het aantal coronavirusinfecties in Nederland stijgt, roept het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) mensen op om voorzorgsmaatregelen te nemen. Met een paar simpele acties kun je de kans verkleinen dat je het virus oploopt, of verder verspreidt als je het virus onder de leden hebt zonder dat te weten.

1. Nies of hoest niet in je hand, maar in je elleboog

Het coronavirus verspreidt zich via hoest- en niesdruppeltjes. Die kunnen niet heel erg lang buiten het lichaam blijven leven, maar wel eventjes.

Als jij in je hand zou niezen of hoesten, en je vervolgens anderen (indirect) aanraakt, kunnen zij het virus oppikken als de virusdeeltjes in hun mond, neus of ogen belanden.

2. Nies of hoest in een papieren zakdoek

En gooi die zakdoek daarna meteen weg.

3. Mijd lichamelijk contact als handen schudden en zoenen

Premier Mark Rutte riep Nederlanders maandagavond op om geen handen meer te schudden. Zo kunnen virusdeeltjes niet rechtstreeks van hand tot hand verspreid worden.

Het RIVM voegde daar dinsdag aan toe dat daarnaast het beste ook ander lichamelijk contact vermeden kan worden, zoals zoenen op de wang. Zoenen met de partner kan nog wel, benadrukte het instituut: "Zeker als je bij elkaar in huis woont, is de kans al groter dat je elkaar besmet."

4. Was je handen regelmatig (en goed)

Ziekteverwekkers kunnen makkelijk via de handen worden verspreid. Was je handen daarom regelmatig. "Doe dit als je handen vuil zijn geworden, als je eten hebt klaargemaakt, na een toiletbezoek of na een hoest of nies", aldus het RIVM.

Wie dit goed wil doen, maakt eerst de handen goed nat, om vervolgens met zeep de handen over elkaar te wrijven. De boven- en onderkant zijn nu met zeep bedekt. Zorg daarbij dat je vingertoppen goed zijn ingezeept.

Neem ook je polsen mee en wrijf de zeep ook goed tussen je vingers. Hierna spoel je alle zeep weer af onder de kraan.

Zorg dat je je handen goed droogt, ook tussen de vingers. Dit hele ritueel moet zo'n twintig seconden duren, adviseert het Rode Kruis.

Ook na het snuiten van de neus, buiten spelen, het verschonen van een kind, het aaien van dieren en een schoonmaaksessie wordt geadviseerd je handen te wassen.

5. Woon je in Noord-Brabant, werk dan (indien mogelijk) vanuit huis

Het RIVM koos maandagavond specifiek voor deze provincie, omdat het aantal besmettingen daar vooralsnog het grootst is.

Volgens Jack Mikkers, burgemeester van Den Bosch, moet de "vitale infrastructuur", zoals de zorg, politie en brandweer, wel kunnen blijven draaien. Ook scholen kunnen gewoon open blijven. Basisscholen wordt door de burgemeesters gevraagd leerlingen zoveel mogelijk op te vangen.

6. Woon je in Noord-Brabant en heb je lichte luchtwegklachten, blijf dan uit voorzorg thuis

De kans dat je het coronavirus hebt opgelopen, is nog steeds erg klein, ook in Brabant. Maar het RIVM en de veiligheidsregio's in Brabant willen graag het zekere voor het onzekere nemen en vragen mensen met milde ziekteverschijnselen thuis te blijven.

7. Woon je in Noord-Brabant, beperk dan je sociale contacten

De burgemeesters van Tilburg, Den Bosch en Eindhoven hebben dinsdag opgeroepen tot 'sociale onthouding'. Dit houdt in: beperk je sociale contacten en ga geen nieuwe sociale contacten aan. Dit advies geldt tot en met maandag.

8. Woon je in Noord-Brabant, wees dan terughoudend met het bezoeken van evenementen

Meerdere grote evenementen en de wedstrijden in het betaalde voetbal in Noord-Brabant worden tot en met maandag afgelast. De burgemeesters van Tilburg, Den Bosch en Eindhoven doen daarnaast een oproep aan organisatoren van evenementen met meer dan duizend deelnemers om "zeer terughoudend" te zijn en deze eventueel "af te gelasten in het kader van het gezonde verstand".

