Opnieuw zijn nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in Nederland. Het totale aantal patiënten is met 61 gestegen naar 382, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag.

Het eerste besmettingsgeval in Nederland werd op 27 februari vastgesteld. Sindsdien loopt de teller op. Maandag werd bekend dat een vierde persoon is overleden aan de gevolgen van het COVID-19-virus.

Van de 382 patiënten zijn er 161 besmet geraakt in het buitenland. Het RIVM meldt dat van 156 patiënten de bron van besmetting nog niet bekend is. De helft van deze groep woont in Noord-Brabant. In die provincie woont ook het grootste aantal geïnfecteerde personen: 157.

Om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt, zijn meerdere maatregelen genomen. Zo adviseert het RIVM inwoners van Noord-Brabant om bij verkoudheid, hoesten of koorts thuis te blijven. Ook krijgen Brabanders het verzoek om, indien mogelijk, vanuit huis te werken.

Premier Mark Rutte riep heel Nederland maandag op om tijdelijk te stoppen met het schudden van handen. Ook is het volgens het RIVM goed om lichamelijk contact in de algemene zin, zoals de drie zoenen op de wang, te vermijden.

Het RIVM raadt al enige tijd aan algemene hygiënemaatregelen te nemen: goed handen wassen, in de elleboog niezen en papieren zakdoekjes gebruiken.

