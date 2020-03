De Champions League-wedstrijd tussen FC Barcelona en Napoli wordt volgende week achter gesloten deuren gespeeld. Op verzoek van de Catalaanse regering wordt geen risico genomen met het coronavirus.

Barcelona-Napoli is het derde Champions League-duel waarbij geen publiek welkom is. Woensdag blijven de tribunes bij Paris Saint-Germain tegen Borussia Dortmund en Valencia tegen Atalanta eveneens leeg.

In de Europa League worden Getafe-Internazionale en Sevilla-AS Roma gespeeld in een leeg stadion en FC Basel tegen Eintracht Frankfurt is verzet.

Barcelona hoopt in het eigen Camp Nou ten koste van Napoli de kwartfinales van het belangrijkste Europese clubtoernooi te bereiken. De heenwedstrijd in Napels eindigde twee weken geleden in 1-1.

Ook in Bundesliga wordt ingegrepen

Langzaamaan leidt het COVID-19-virus in steeds meer landen tot maatregelen. Dinsdag werd besloten dat het Bundesliga-duel Borussia Mönchengladbach-1. FC Köln zonder fans wordt gespeeld; dat is de eerste maatregel in Duitsland.

Maandag werd niet alleen voor PSG-Dortmund besloten dat er geen fans welkom zijn, maar ook voor alle competitieduels en interlands in Frankrijk tot 15 april.

Bovendien werden in Italië alle sportwedstrijden tot begin april geschrapt, wat betekent dat de Serie A tot die tijd stilligt. In Nederland wordt vooralsnog niet ingegrepen.

