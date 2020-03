Vijf van de komende acht Champions League-wedstrijden worden vanwege het coronavirus zonder publiek gespeeld. Bij de andere drie returns in de achtste finales zijn vooralsnog wél fans welkom.

Onlangs werd al besloten dat de tribunes leeg blijven bij Valencia-Atalanta, Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund en Juventus-Olympique Lyon en dinsdag kwamen daar Bayern München-Chelsea en FC Barcelona-Napoli bij.

Bij de wedstrijden RB Leipzig-Tottenham Hotspur, Liverpool-Atlético Madrid en Manchester City-Real Madrid zijn voorlopig nog gewoon toeschouwers welkom.

Langzaamaan leidt het COVID-19-virus in steeds meer landen tot maatregelen. Dinsdag werd bepaald dat alle sportevenementen in Spanje tot en met 5 april achter gesloten deuren plaatsvinden en in de Duitse regio Beieren tot en met 19 april.

In Europa League drie wedstrijden zonder fans

Met Borussia Dortmund-Schalke 04 en Borussia Mönchengladbach-1. FC Köln werden de eerste Bundesliga-wedstrijden verboden voor publiek. Eerder werden in Italië alle komende sportwedstrijden zelfs afgelast.

In de Europa League worden vooralsnog drie wedstrijden zonder fans afgewerkt. Het gaat om LASK-Manchester United, Olympiakos-Wolverhampton Wanderers, VfL Wolfsburg-Shakhtar Donetsk, Getafe-Internazionale en Sevilla-AS Roma.

Wolverhampton heeft de UEFA verzocht om het treffen met Olympiakos uit te stellen, omdat de eigenaar van de Grieken Evangelos Marinakis besmet is met het coronavirus. FC Basel-Eintracht Frankfurt is al verzet.

Ook bij verschillende interlands worden geen supporters binnengelaten, namelijk bij de playoff-wedstrijd Slowakije-Ierland om een EK-ticket en de oefenduels Polen-Finland en Polen-Oekraïne.

