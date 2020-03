Een kwart van de scholen ziet dat leerlingen thuisblijven vanwege het coronavirus, meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) dinsdag. Dit blijkt uit een peiling onder schoolleiders, met name in het primair onderwijs.

Een woordvoerder bevestigt de cijfers na publicatie van het AD. De peiling duurde tot maandagmiddag. In enkele dagen hebben ruim 1.100 schoolleiders de korte vragenlijst ingevuld.

26 procent van de schoolleiders ziet dat ouders hun kinderen thuis houden vanwege het coronavirus. Hoewel de AVS geen cijfers per provincie heeft, weet een woordvoerder wel dat de cijfers in Noord-Brabant hoog zijn.

Van een klein deel van de coronapatiënten in Nederland is de bron van besmetting niet bekend. Zij zijn woonachtig in Noord-Brabant of hebben een andere link met deze provincie. Daarom adviseert het RIVM Brabanders bij verkoudheid, hoesten of koorts thuis te blijven.

Leerlingen ook ongeoorloofd thuis

De AVS-woordvoerder vertelt dat er ook leerlingen ongeoorloofd thuis zitten. Als voorbeeld noemt hij een geval van een kind dat niet naar school mag, omdat zijn/haar ouders bang zijn dat hun kind wordt besmet door een klasgenoot die in Noord-Italië is geweest.

"De scholen volgen de richtlijnen van de autoriteiten", benadrukt de woordvoerder. "Daarin staat dat kinderen gewoon naar school kunnen als ze geen klachten hebben. Maar er zijn dus ouders die zeggen: als die kinderen niet thuisblijven, houd ik mijn eigen kind thuis."

Als een school open is, geldt de Leerplichtwet. Alleen leerlingen die in quarantaine of isolatie verblijven zijn vrijgesteld. Daarnaast mogen Brabantse kinderen die verkouden zijn, hoesten of koorts hebben zich door hun ouders ziek laten melden.

Kinderen krijgen lessen over handenwassen

83 procent van de schoolleiders zegt maatregelen te nemen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Daaronder vallen onder meer lessen over het wassen van handen. Bijna een kwart overweegt meer met meer maatregelen te komen.

Maar liefst 99 procent van de ondervraagden zegt bekend te zijn met de protocollen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD. Een grote meerderheid, 93 procent, zegt tevreden te zijn over de berichtgeving van de overheid.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.