Luchtvaartmaatschappij KLM vervoerde afgelopen februari 23,7 procent minder passagiers naar Azië dan in februari 2019. Dat is te verklaren door het coronavirus, meldt topman Pieter Elbers dinsdag in een verklaring.

Wereldwijd vervoerde KLM vorige maand 2,7 procent minder passagiers dan een jaar eerder. Het aantal zogeheten passagierskilometers daalde bovendien met 3,2 procent.

Nog grotere impact in maart

CEO Elbers: "Deze daling in februari, veroorzaakt door het coronavirus, laten de eerste negatieve gevolgen voor de passagiersaantallen zien. Ondertussen is de impact hiervan in de maand maart veel groter dan op alleen op de routes van en naar China. Het KLM-netwerk naar andere Aziatische bestemmingen en naar Italië is ook aangepast."

Zusterbedrijf Air France verwacht in maart 3600 vluchten te schrappen, zo blijkt uit de cijfers. Hoeveel vluchten KLM deze maand zelf annuleert is niet duidelijk. Wel zou het naar verwachting om circa 13 procent van alle langeafstandsvluchten gaan.

Als gevolg van dit alles bevindt KLM zich nu in een "moeilijke en onzekere" periode, aldus Elbers. "KLM doet alles wat het kan om met deze crisis om te gaan. We blijven ons netwerk aanpassen en andere maatregelen nemen die nodig zijn."

Meer passagiers naar Noord-Amerika

Overigens heeft KLM niet alleen maar slecht nieuws te melden: het aantal passagiers naar Noord-Amerikaanse bestemmingen is in februari juist gestegen, al is niet bekendgemaakt met hoeveel. De stijging is deels te verklaren doordat KLM sinds kort ook rechtstreeks naar Las Vegas en Boston vliegt.

