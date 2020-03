Google heeft maandag de officiële Iraanse app om het nieuwe coronavirus te monitoren uit de Play Store verwijderd, meldt ZDNet. De overheid van het land had de app ontwikkeld om infecties met het virus in kaart te brengen.

Volgens bronnen van ZDNet is de app vermoedelijk verwijderd vanwege misleiding: het is onmogelijk om een app te gebruiken om infecties vast te stellen. Google gaf tegenover de nieuwssite geen antwoord op de vraag waarom de app is verwijderd.

Iran is een van de zwaarst getroffen landen door het COVID-19-virus dat de gelijknamige ziekte veroorzaakt. In het land zijn ruim zevenduizend besmettingen vastgesteld. Meer dan tweehonderd mensen zijn overleden, waaronder een parlementslid.

De Iraanse app werd begin maart uitgebracht. Volgens ZDNet heeft het Iraanse Ministerie van Gezondheid vervolgens een sms gestuurd om personen aan te sporen de app te downloaden. Gebruikers moesten zich registreren met hun telefoonnummer. Ook vroeg de app om locatiegegevens van de smartphones.

Hoewel de app uit de Play Store van Google is verwijderd, kunnen Android-bezitters de app alsnog op andere manieren downloaden.