Het olympisch comité in Italië wil dat alle sportevenementen die tot 3 april in het land gepland staan, worden opgeschort vanwege de uitbraak van het coronavirus. De regering moet nog wel toestemming geven voor het voorstel van het CONI.

Leden van het olympisch comité kwamen maandag bijeen om over het COVID-19-virus en de invloed op de sport te praten. Ze gaven na de vergadering unaniem de voorkeur aan het uitstellen van alle sportevenementen in Italië.

Het plan is pas definitief als het ministerie van Sport in Italië goedkeuring verleent. Het gaat logischerwijs alleen om de evenementen die in Italië worden gehouden en niet om wedstrijden in internationale competities, zoals de Champions League.

Het coronavirus is wereldwijd uitgebroken, maar na China en Zuid-Korea is Italië het land met de meeste besmettingen. Op dit moment kampen ruim 6.300 mensen met het virus en zijn er al 366 mensen in Italië aan overleden.

Juventus en Internazionale speelden dinsdag nog in een leeg stadion. (Foto: Pro Shots)

Wedstrijden in Serie A al zonder publiek

De autoriteiten in Italië namen al meerdere maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zo worden alle duels in de Serie A tot 4 april zonder publiek gespeeld. Als de regering meegaat in het voorstel van het olympisch comité, wordt de competitie dus helemaal stilgelegd.

Veel andere sportevenementen in Italië werden eerder al afgelast. Zo ging er een streep door de wielerkoersen Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo en werd het olympisch kwalificatietoernooi voor de waterpolosters uitgesteld.

Het is nog niet bekend wanneer de regering zich gaat buigen over het voorstel van het CONI. Het duel tussen Sassuolo en Brescia in de Serie A is maandagavond gewoon - achter gesloten deuren - van start gegaan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.