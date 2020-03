Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan moet heel Nederland stoppen met het schudden van handen. Die extra maatregel kondigde premier Mark Rutte maandagavond aan.

"Dit is een probleem van ons allen", zei Rutte na afloop van een speciaal ingelast crisisoverleg met meerdere ministers en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). "De maatregelen die we nu nemen, zoals het niet schudden van de handen, zijn nodig om het zoveel mogelijk in te dammen."

Premier Rutte voegde daaraan toe dat maatregelen die eerder zijn aangekondigd moeten worden nageleefd. "We zijn een nuchter landje, maar toch vragen we u opnieuw om scherp te kijken naar algemene hygiënemaatregelen."

Dat betekent, naast het niet meer schudden van handen, het goed wassen van de handen, in de elleboog niezen en papieren zakdoekjes gebruiken.

Het kabinet ziet nog geen reden om nog ingrijpendere maatregelen te nemen, zoals het afgelasten van grote evenementen. Wel worden de inwoners van Noord-Brabant opgeroepen om thuis te werken als dat mogelijk is. De scholen worden echter niet gesloten.

Aantal besmettingen neemt toe

Eerder op de dag maakte het RIVM bekend dat het aantal besmettingen met het COVID-19-virus in Nederland met 56 nieuwe besmettingen is gestegen tot 321. Het dodental in Nederland is inmiddels opgelopen naar vier.

Opvallend aan de besmettingen is dat de meeste patiënten (134) in Noord-Brabant wonen. Daarna volgt de provincie Utrecht met 51 besmettingen. Van negentig patiënten is nog niet bekend hoe ze besmet zijn geraakt. Daar wordt op het moment onderzoek naar gedaan.

Rutte benadrukte dat Nederland zich nog steeds in de zogenoemde indamfase bevindt. Dit betekent dat er nog geen verregaande noodmaatregelen nodig zijn.

Na afloop van de persconferentie schudde Rutte per abuis de hand van Jaap van Dissel van het RIVM en bood daar direct zijn excuses voor aan.

Noodscenario's worden ontwikkeld

Vorige week dinsdag kwam Rutte met meerdere ministers samen voor het eerste crisisoverleg na de uitbraak van het virus. Duidelijk werd dat er gewerkt werd aan noodscenario's voor het geval dat de ziekte niet meer kan worden ingedamd.

Rutte benadrukte destijds dat de kinderen gewoon naar school konden blijven gaan en dat de vergaderingen in het bedrijfsleven niet geannuleerd hoefden te worden. Hij kondigde aan dat het crisisteam de komende tijd vaker bij elkaar zal komen. "Dat kan zijn om bij te praten, dat kan ook zijn om extra maatregelen te treffen."

"Dit gaat echt nog enige tijd duren", zei de premier. "Dit is echt niet morgen voorbij."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort