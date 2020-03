Het laatste duel van de Oranjevrouwen op het Tournoi de France met gastland Frankrijk wordt dinsdagavond zonder publiek gespeeld. De Franse voetbalbond heeft dat maandag besloten vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Ook bij de andere oefenwedstrijd op het vierlandentoernooi tussen Brazilië en Canada in Calais zijn geen toeschouwers welkom. De Oranjevrouwen nemen het om 21.00 uur in Valenciennes op tegen Frankrijk, twee uur na Brazilië-Canada.

Wereldwijd zijn er alleen in China, Zuid-Korea, Iran en Italië meer mensen met het COVID-19-virus besmet dan in Frankrijk. Op dit moment hebben ruim 1.100 mensen het virus onder de leden in Frankrijk, terwijl er 21 mensen zijn overleden.

De Franse autoriteiten willen dan ook geen enkel risico nemen. Zo worden alle wedstrijden in de Ligue 1 tot 15 april achter gesloten deuren gespeeld en is er ook bij het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund woensdag geen publiek welkom.

De Oranjevrouwen kwamen eerder op het Tournoi de France in actie tegen Brazilië en Canada. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman speelde beide wedstrijden doelpuntloos gelijk.

De Oranjevrouwen speelden doelpuntloos gelijk tegen Brazilië en Canada. (Foto: Pro Shots)

Nog geen maatregelen in Nederland

In het Nederlandse betaalde voetbal worden er nog geen extra maatregelen genomen. Een woordvoerder van de KNVB meldt maandag aan NU.nl dat de bond de lijn van het RIVM en de overheid volgt en dat er voorlopig gewoon - met publiek - gevoetbald kan worden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie.

"De situatie is onveranderd, we houden onze eigen lijn aan. Achter de schermen brengen we natuurlijk allerlei scenario's in kaart, maar zolang het RIVM ons niet informeert dat er niet gevoetbald kan worden, kunnen de wedstrijden gewoon doorgaan."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.